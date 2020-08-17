Влада розглядатиме питання про перенесення дати місцевих виборів, якщо понад 50% території країни буде у червоній зоні карантину.

Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко в ефірі одного з телеканалів заявив, що існує загроза перенесення виборів, але поки що ситуація не критична.

– Якщо 50% території буде в червоній зоні, то це буде підставою для того, щоб серйозно задуматися про доцільність проведення масових заходів, зокрема виборів, – наголосив Ляшко.

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У цьому питання Україна орієнтується на Польщу, яка уже переносила президентські вибори через пандемію.

– Їх чіткі рекомендації показали, що дотримання протиепідемічних норм не впливає на збільшення випадків коронавірусу, – заявив головний санлікар.

Місцеві вибори 2020

На місцевих виборах 2020 кандидати на посаду мера міста повинні заплатити заставу. Сума залежатиме від кількості виборців міста.

Застава складе від 19 до 445 тис.грн. Максимальну суму заплатять кандидати на крісло мера Києва, Харкова і Дніпра – 445 тис.грн, 219 тис. грн і 157 тис. грн відповідно.

11 червня ЦВК дозволила голосувати громадянам без прописки, а це понад 1 млн осіб. До них відносяться особи, яким виповнилося 18 років, і вони не встигли зареєструватися.