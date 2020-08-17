Обшуки в Закарпатській ОДА: чиновники провернули багатомільйонну махінацію

Співробітники Служби безпеки України задокументували багатомільйонну махінацію з державними коштами під час закупівлі для медичних установ Закарпатської області засобів індивідуального захисту.
До схеми причетні колишні і чинні чиновники департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОДА.
– Навесні цього року вони проведи тендер на придбання костюмів біологічного захисту і респіраторів для лікарень регіону, задіяних в боротьбі з поширенням коронавирусной інфекції. Перемогу в торгах на 30 млн грн отримала наближена до чиновників місцева комерційна структура.
Частина з цих коштів учасники угоди привласнили шляхом завищення реальної ринкової вартості поставленої продукції. Крім того, закуплені товари мають менший ступінь захисту, а їх виробник не встановлений, – повідомляють в СБУ.
За фактом розтрати бюджетних коштів почали кримінальне провадження.
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Двом чиновникам і двом керівникам фірми-постачальника вже повідомили про підозру.
Обшуки в міськраді Одеси
У червні слідчі ДБР прийшли з обшуками в Одеську міську раду, тому що місцеві чиновники на 13 млн грн закупили безкоштовні онлайн-підручники, які і без того були у вільному доступі.