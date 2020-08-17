Обшуки в Закарпатській ОДА: чиновники провернули багатомільйонну махінацію

Співробітники Служби безпеки України задокументували багатомільйонну махінацію з державними коштами під час закупівлі для медичних установ Закарпатської області засобів індивідуального захисту.

До схеми причетні колишні і чинні чиновники департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОДА.

– Навесні цього року вони проведи тендер на придбання костюмів біологічного захисту і респіраторів для лікарень регіону, задіяних в боротьбі з поширенням коронавирусной інфекції. Перемогу в торгах на 30 млн грн отримала наближена до чиновників місцева комерційна структура.

Частина з цих коштів учасники угоди привласнили шляхом завищення реальної ринкової вартості поставленої продукції. Крім того, закуплені товари мають менший ступінь захисту, а їх виробник не встановлений, – повідомляють в СБУ.