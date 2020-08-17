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Факти / Україна

На Закарпатті чиновники провернули махінації на 30 млн грн

Співробітники Служби безпеки України задокументували багатомільйонну махінацію з державними коштами під час закупівлі для медичних установ Закарпатської області засобів індивідуального захисту.

До схеми причетні колишні і чинні чиновники департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОДА.

– Навесні цього року вони проведи тендер на придбання костюмів біологічного захисту і респіраторів для лікарень регіону, задіяних в боротьбі з поширенням коронавирусной інфекції. Перемогу в торгах на 30 млн грн отримала наближена до чиновників місцева комерційна структура.

Частина з цих коштів учасники угоди привласнили шляхом завищення реальної ринкової вартості поставленої продукції. Крім того, закуплені товари мають менший ступінь захисту, а їх виробник не встановлений, – повідомляють в СБУ.

За фактом розтрати бюджетних коштів почали кримінальне провадження.

  • Обшуки в Закарпатській ОДА: чиновники провернули багатомільйонну махінацію
  • Обшуки в Закарпатській ОДА: чиновники провернули багатомільйонну махінацію
  • Обшуки в Закарпатській ОДА: чиновники провернули багатомільйонну махінацію
  • Обшуки в Закарпатській ОДА: чиновники провернули багатомільйонну махінацію
  • Обшуки в Закарпатській ОДА: чиновники провернули багатомільйонну махінацію
  • Обшуки в Закарпатській ОДА: чиновники провернули багатомільйонну махінацію
  • Обшуки в Закарпатській ОДА: чиновники провернули багатомільйонну махінацію
  • Обшуки в Закарпатській ОДА: чиновники провернули багатомільйонну махінацію
На Закарпатті чиновники провернули махінації на 30 млн грн / 4 фотографии

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Двом чиновникам і двом керівникам фірми-постачальника вже повідомили про підозру.

Обшуки в міськраді Одеси

У червні слідчі ДБР прийшли з обшуками в Одеську міську раду, тому що місцеві чиновники на 13 млн грн закупили безкоштовні онлайн-підручники, які і без того були у вільному доступі.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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