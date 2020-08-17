Не відповідає національним інтересам: Україна припиняє дію ще однієї угоди з Росією

Рішенням Кабміну 17 серпня було припинено дію Угоди з російським урядом про взаємне заснування торгових представництв.

– Угода діяла з жовтня 1992 року. Вона (як і багато інших) втратила практичне значення та не відповідає національним інтересам України, – зауважила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Одна зі статей угоди передбачає сприяння розвитку торговельно-економічних зв’язків між Україною і Росією.

Читайте: Кулеба про невиконання Росією Мінських угод: Для дипломатів не існує глухих кутів

В МЗС додали, що виконання умов документу, враховуючи російську агресію та окупацію Криму, є беззмістовним.

Санкції проти Росії

Наприкінці липня сенат США схвалив пакет нових санкцій проти Північного потоку-2, за були 86 сенаторів, проти – 14.

Санкції було закладено в проект оборонного бюджету на 2021 рік: вони торкнуться компаній, причетних до будівництва газопроводу.

Будівництво російського газопроводу Північний потік-2, який дном Балтійського моря веде до Німеччини, розпочалося ще у 2018 році.

Станом на серпень 2020 року виконано 90% усіх робіт.

Позиція США полягає у тому, що головною метою такого будівництва є політичний тиск на країни ЄС.

Окрім цього, газопровід знизить залежність Росії від транзиту газу через Україну.

Джерело: Emine Dzheppar