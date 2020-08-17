У Києві 18 серпня обмежать рух на деяких вулицях через знімання фільму The Last Mercenary від Netflix за участю актора Жан-Клода Ван Дама.

Відповідне розпорядження затвердили у КМДА.

– 18 серпня з 05.00 до 14.00 в столиці зніматимуть фільм The Last Mercenary з перекриттям вулиці Гоголівської та обмеженням руху на вулиці Січових Стрільців, – заявили в прес-службі КМДА.

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Знімання триватимуть на вулицях Січових Стрільців та Гоголівській, з перекриттям вулиці Гоголівської (у кварталі від вул. Володимира Винниченка до вул. Січових Стрільців) та з обмеженням руху на вулиці Січових Стрільців (у кварталі від вул. Полтавської до вул. Гоголівської).

The Last Mercenary від Netflix

У липні стало відомо, що в Україні Netflix знімає свій перший фільм під назвою The Last Mercenary.

Це комедійний бойовик про політичні інтриги на державному рівні. Левова частина знімання відбудеться у Києві. Також зніматимуть у Парижі.

За сюжетом події розгортатимуться у Франції. Серед головних акторів – Жан-Клод Ван Дам і Албан Іванов.