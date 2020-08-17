У Київській області дозволять проводити масові релігійні заходи тільки, якщо одна людина перебуватиме на 5 кв. м площі будівлі або території.

Організатор заходу є відповідальним за дотримання між учасниками фізичної дистанції не менше 1,5 м.

– Не маємо права розслаблятися. Відповідальне ставлення до свого здоров‘я, утримання від відвідування храмів, відмова від поїздок в інші регіони, дотримання санітарних вимог є запобіжником від переходу до більш жорстких обмежень, – повідомив голова Київської ОДА Василь Володін.

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Місцева влада попросила представників релігійних організацій максимально обмежити проведення масових заходів саме зараз, оскільки у серпні православні християни відзначатимуть ще два спаси: Яблучний та Горіховий, під час яких багато вірян можуть піти до храмів.

Крім того, щоб не допустити погіршення ситуації, Кабмін заборонив хасидам відвідувати Умань цього року для святкування Рош ха-Шана (Новий рік за іудейським календарем), який починається у вересні та тривати три дні.

Джерело: Київська ОДА