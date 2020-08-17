У Львові затримали організатора підпалу авто журналістки Радіо Свобода

Служба безпеки України затримала у Львові колишнього працівника Національної поліції, який, за версією слідства, організував підпал автомобіля журналістки Радіо Свобода у січні цього року.

Затриманому повідомили про підозру в межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 27 КК України – співучасть у злочині та ч. 2 ст. 347-1 – умисне знищення або пошкодження майна журналіста.

Раніше правоохоронці вже затримали в Одесі виконавця злочину – 19-річного мешканця Хмельницького, якому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід.

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У ніч проти 30 січня цього року у Львові чоловік у масці підпалив авто Галини Терещук – журналістки Радіо Свобода.

Тоді авто повністю згоріло, інші машини, які були поруч, не постраждали. Жінка відразу ж відкинула побутові версії підпалу.