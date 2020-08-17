У Яришівському психоневрологічному будинку-інтернаті зафіксували спалах коронавірусу.

Захворіли молодша медсестра та п’ять клієнтів закладу. Перший випадок Covid-19 виявили ще 12 серпня.

– Нині тестували 41 особу – шість працівників та 35 клієнтів закладу, – розповіли у прес-службі Вінницької обласної державної адміністрації.

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Стан усіх хворих задовільний, молодша медсестра перебуває вдома на самоізоляції, а клієнтів госпіталізували. У закладі посилили карантинні заходи.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 17 серпня, ситуація в країні продовжує бути напруженою.

Добовий приріст склав 1 464 нових випадки. Загалом в країні вірус підтвердили у 92 820 осіб.

За час пандемії від хвороби померло 2 089 українців, за останню добу – 21. Одужати вдалося 48 164 пацієнтам, за останню добу – 342.

Джерело: Вінницька ОДА