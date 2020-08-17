В Одесі медичні працівники почали масово звільнятись з лікарні, до якої з 13 серпня почали направляти людей з підозрою на коронавірус.

Про це повідомила директор Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради Олена Якименко.

– В Одесі за минулий тиждень значно зросла кількість людей, хворих на коронавірус. У зв’язку з цим з 13 серпня відділення Міської клінічної лікарні №5, розташованої на Лідерсовському бульварі, почало прийом пацієнтів з підозрою на Covid-19. Тому там виникли організаційні проблеми, – повідомила директор.

За її словами, з початком роботи лікарні з особами з підозрою на коронавірус вже звільнилось двоє лікарів та п’ять медсестер.

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Також сім молодших медичних сестер та вісім лікарів перебувають у відпустці за власний рахунок та не бажають виходити на роботу. Це призвело до дефіциту кадрів у медичній установі.

Зазначається, що у цьому відділені здійснюється лише сортування хворих. Якщо у особи було виявлено позитивний результат ПЛР-тесту на коронавірус, його направляють до Одеської міської інфекційної лікарні. Якщо результат негативний, у інші стаціонари міста.

Олена Якименко пояснила, що масове звільнення медпрацівників відбулося через те, що відділення міської клінічної лікарні №5 ніколи не працювало з подібним профілем.

Окрім того, заробітна плата фахівців не передбачає підвищені посадові оклади за шкідливі умови праці.

Сьогодні було ухвалено рішення про додаткові виплати для медпрацівників МКЛ №5. Лікарі отримуватимуть до своєї зарплатні 10 тис. грн , медсестри – 8 тис. грн., молодший медперсонал – 6 тис. грн. також виплачуватимуть щомісячні премії у розмірі окладу.

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Олена Якименко повідомила, що обласний департамент охорони здоров’я було направлено листи з проханням включити МКЛ №5 до установ першої хвилі корона вірусу, але погодження наразі немає.

Наразі вдалося долучити вісім лікарів та двох медичних сестер з інших медичних установ до робити у Міській клінічній лікарні №5.

11 осіб, які отримали позитивний результат ПЛР-тесту на коронавірус були переведені до інфекційної лікарні, ще 46 пацієнтів перебувають у МКЛ №5.

Окрім того, у цій лікарні виявлені труднощі з термінами отримання результатів лабораторних досліджень. Це пов’язано з тим, що закінчилися тести автоматизованого режиму.

Директор Департаменту охорони здоров’я припустила, що це також могло вплинути на звільнення медичних працівників.