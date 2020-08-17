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Факти / Україна

В Україні 92 820 випадків коронавірусу, майже 1,5 тис. за добу

Станом на 17 серпня в Україні зафіксували 92 820 випадків коронавірусу.

За останню добу виявили ще 1 464 інфікованих Covid-19.

Це дещо менше, ніж попереднього дня (1 637 випадків).

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В Україні зафіксували 2 089 летальних випадків коронавірусної інфекції, за останню добу – 21.

За час пандемії 48 164 пацієнти одужали, за останню добу – 342.

Коронавірус в областях:

  • Вінницька область — 3 234 випадки;
  • Волинська область — 4 707 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1 750 випадків;
  • Донецька область — 1 094 випадки;
  • Житомирська область — 2 479 випадків;
  • Закарпатська область — 6 329 випадків;
  • Запорізька область — 1 118 випадків;
  • Івано-Франківська область — 6 790 випадків;
  • Кіровоградська область — 743 випадки;
  • м. Київ — 10 642 випадки;
  • Київська область — 4 554 випадки;
  • Львівська область — 12 079 випадків;
  • Луганська область — 184 випадки;
  • Миколаївська область — 819 випадків;
  • Одеська область — 5 062 випадки;
  • Полтавська область — 557 випадків;
  • Рівненська область — 7 716 випадків;
  • Сумська область — 891 випадок;
  • Тернопільська область — 3 817 випадків;
  • Харківська область — 6 156 випадків;
  • Херсонська область — 301 випадок;
  • Хмельницька область — 1 618 випадків;
  • Чернівецька область — 7 782 випадки;
  • Черкаська область — 1 165 випадків;
  • Чернігівська область — 1 233 випадки.

Загалом в Україні проведено 1 300 289 тестувань методом ПЛР.

Коронавірус в Україні

За даними статистики коронавірусу в Україні, станом на 16 серпня в Україні було зафіксовано 91 356 випадків коронавірусу.

За добу ще у 1 637 осіб підтвердився позитивний результат.

Загалом від коронавірусу в Україні померли 2 070 осіб.

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