Станом на 17 серпня в Україні зафіксували 92 820 випадків коронавірусу.

За останню добу виявили ще 1 464 інфікованих Covid-19.

Це дещо менше, ніж попереднього дня (1 637 випадків).

Читайте: Карантин в Україні – усе, що потрібно знати, та останні новини

В Україні зафіксували 2 089 летальних випадків коронавірусної інфекції, за останню добу – 21.

За час пандемії 48 164 пацієнти одужали, за останню добу – 342.

Коронавірус в областях:

Вінницька область — 3 234 випадки;

Волинська область — 4 707 випадків;

Дніпропетровська область — 1 750 випадків;

Донецька область — 1 094 випадки;

Житомирська область — 2 479 випадків;

Закарпатська область — 6 329 випадків;

Запорізька область — 1 118 випадків;

Івано-Франківська область — 6 790 випадків;

Кіровоградська область — 743 випадки;

м. Київ — 10 642 випадки;

Київська область — 4 554 випадки;

Львівська область — 12 079 випадків;

Луганська область — 184 випадки;

Миколаївська область — 819 випадків;

Одеська область — 5 062 випадки;

Полтавська область — 557 випадків;

Рівненська область — 7 716 випадків;

Сумська область — 891 випадок;

Тернопільська область — 3 817 випадків;

Харківська область — 6 156 випадків;

Херсонська область — 301 випадок;

Хмельницька область — 1 618 випадків;

Чернівецька область — 7 782 випадки;

Черкаська область — 1 165 випадків;

Чернігівська область — 1 233 випадки.

Загалом в Україні проведено 1 300 289 тестувань методом ПЛР.

Коронавірус в Україні

За даними статистики коронавірусу в Україні, станом на 16 серпня в Україні було зафіксовано 91 356 випадків коронавірусу.

За добу ще у 1 637 осіб підтвердився позитивний результат.

Загалом від коронавірусу в Україні померли 2 070 осіб.