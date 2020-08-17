Станом на 17 серпня в Україні зафіксували 92 820 випадків коронавірусу.
За останню добу виявили ще 1 464 інфікованих Covid-19.
Це дещо менше, ніж попереднього дня (1 637 випадків).
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В Україні зафіксували 2 089 летальних випадків коронавірусної інфекції, за останню добу – 21.
За час пандемії 48 164 пацієнти одужали, за останню добу – 342.
Коронавірус в областях:
- Вінницька область — 3 234 випадки;
- Волинська область — 4 707 випадків;
- Дніпропетровська область — 1 750 випадків;
- Донецька область — 1 094 випадки;
- Житомирська область — 2 479 випадків;
- Закарпатська область — 6 329 випадків;
- Запорізька область — 1 118 випадків;
- Івано-Франківська область — 6 790 випадків;
- Кіровоградська область — 743 випадки;
- м. Київ — 10 642 випадки;
- Київська область — 4 554 випадки;
- Львівська область — 12 079 випадків;
- Луганська область — 184 випадки;
- Миколаївська область — 819 випадків;
- Одеська область — 5 062 випадки;
- Полтавська область — 557 випадків;
- Рівненська область — 7 716 випадків;
- Сумська область — 891 випадок;
- Тернопільська область — 3 817 випадків;
- Харківська область — 6 156 випадків;
- Херсонська область — 301 випадок;
- Хмельницька область — 1 618 випадків;
- Чернівецька область — 7 782 випадки;
- Черкаська область — 1 165 випадків;
- Чернігівська область — 1 233 випадки.
Загалом в Україні проведено 1 300 289 тестувань методом ПЛР.
Коронавірус в Україні
За даними статистики коронавірусу в Україні, станом на 16 серпня в Україні було зафіксовано 91 356 випадків коронавірусу.
За добу ще у 1 637 осіб підтвердився позитивний результат.
Загалом від коронавірусу в Україні померли 2 070 осіб.