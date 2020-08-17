Wizz Air відновив польоти зі Львова до Італії – напрямки і ціни

Лоукостер Wizz Air почав виконувати рейси зі Львова до Італії. Тепер авіакомпанія літає у таких напрямках:

Львів – Рим – Львів (Чампіно) – з 14 серпня щосереди і щонеділі;

Львів – Мілан (Мальпенса) – з 16 серпня у понеділок і п‘ятницю;

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Вартість квитків зі Львова до Риму становить від 750 грн, а з Риму до Львова – від 1 000 грн. Долетіти зі Львова в Мілан можна за 1 000 грн, а у зворотному напрямку – за 500 грн.

З 1 вересня 2020 року літаки компанії WizzAir полетять зі Львова та Києва в Пардубіце (Чехія). Рейси будуть три рази на тиждень: у вівторок, четвер і суботу.

Це будуть перші рейси Wizz Air, які зв’яжуть Україну з Чехією. Наразі дорога від Пардубіце до Праги потягом становить близько однієї години.