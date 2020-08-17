Президент України Володимир Зеленський закликав поліцейських максимально швидко знайти та притягнути до відповідальності зловмисників, які підпалили авто журналістів програми Схеми.

Глава держави розповів, що в 2014 році, коли він займався творчою діяльністю, йому спалили авто біля Палацу Україна.

Він нагадав, що його діяльність була пов’язана з гострою критикою, чинної на той час влади, і це часто створювало проблеми.

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– Від неофіційних натяків “Хлопці, ви дожартуєтеся” – до прослуховування, стеження, реальних перешкод і заборон у проведенні концертів або зйомок. Я пройшов все це, я знаю, як це, і ніколи не допущу, щоб при моєму президентстві будь-яка критика влади тягла за собою переслідування або залякування, – сказав він.

Зеленський додав, що захищатиме права кожного українця.

Підпал авто програми Схеми

Близько 1.00 17 серпня невідомі підпалили авто програми Схеми. Знімальна група пересувалася на KIA Cerato.

Авто згоріло біля будинку водія, який перевозив журналістів та операторів.

Після підпалу машина не підлягає відновленню.