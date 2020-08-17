1 вересня розпочинається навчання, але не всі діти готові із завзяттям братися до книжок.

Як мотивувати дитину вчитися

Розпочати варто з покращення фізичного здоров’я дитини.

Для цього дитині потрібен повноцінний сон, здорова їжа (побільше фруктів та корисних цільнозернових продуктів і поменше солодощів). Школяр має пити вдосталь води та займатися фізичною активністю.

Потурбуйтеся, щоб у дитини було спокійне місце з хорошим освітленням, де вона виконуватиме домашні завдання.

Читайте: Скільки коштує зібрати дитину до навчального року 2020: ціни на одяг і канцелярію

Екран комп’ютера має бути розташований на зручній висоті, щоб дитина не сутулилась.

Краще, якщо дитина вчитиме уроки у визначений час і робитиме невеликі перерви кожні 50 хв.

Починати вчити уроки краще з найважливіших предметів чи тем. Якщо ж таких кілька, то нехай школяр спершу виконає завдання з того предмету, який любить найбільше, далі переходить до найскладнішого, щоб впоратися з цим, поки не втомився, а вже потім робить все інше.

Через пандемію коронавірусу і карантину в Україні школярі можуть навчатися дистанційно. Однак все ж варто зазделегідь подбати про шкільну форму для нового навчального року.

Під час вибору шкільної форми для навчання у 2020 році варто попіклуватися про її якість і безпечність, корисні поради для батьків читайте в матеріалі.