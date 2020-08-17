Як написати заяву в поліцію – що потрібно знати

Як правильно написати заяву в поліцію в Україні. Які є способи подачі заяви в поліцію і як дізнатися її статус, читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Як подати заяву в поліцію?
Існує кілька способів подати заяву у поліцію:
- Повідомити про подію на гарячу лінію 102 або особисто прийти та розповісти. Поліція складає протокол і заявник його підписує.
- Постраждалий особисто пише заяву, яку реєструють правоохоронці. У відповідь йому видають спеціальний талон і штамп, що додаються до Наказу.
- Заява поштою. У такому випадку ви відправляєте лист з повідомленням. Також ви вказуєте, що саме відправляється, в скількох примірниках і на скількох сторінках.
- Електронною поштою. Адрес пошти ви знайдете в інтернеті на сайті найближчого відділення або на сторінці Національної поліції України, де вказана покрокова інструкція.
- Виклик поліції через мобільний додаток My Pol. Принцип дії додатку полягає у екстреному виклику правоохоронців за допомогою кнопки SOS. Геолокація допомагає встановити ваше місцезнахоження, куди і приїде наряд поліції.
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Як написати заяву в поліцію?
- Назва органу до якого адресована заява.
- ПІБ потерпілого чи заявника (можна подати анонімно).
- Номер телефону.
- Опис події, яка змусила вас звернутись у правоохоронні органи.
- Вкажіть статтю кримінального кодексу, яка підтверджує правомірність вашого звернення.
- Докази, які підтверджують ваші слова ( фото, відео, аудіо тощо).
- Дата та підпис.
З якого віку можна подати заяву у поліцію?
Обмежень по віку немає.
Скільки коштує прийняття заяви?
Гроші за подачу заяви платити не потрібно.
Як дізнатися статус заяви в поліції України?
Про статус вашої заяви ви можете дізнатись у єдиному реєстрі досудових розслідувань.