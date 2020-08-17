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Факти / Lifestyle

Як написати заяву в поліцію

Як правильно написати заяву в поліцію в Україні. Які є способи подачі заяви в поліцію і як дізнатися її статус, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як подати заяву в поліцію?

Існує кілька способів подати заяву у поліцію:

  1. Повідомити про подію на гарячу лінію 102 або особисто прийти та розповісти. Поліція складає протокол і заявник його підписує.
  2. Постраждалий особисто пише заяву, яку реєструють правоохоронці. У відповідь йому видають спеціальний талон і штамп, що додаються до Наказу.
  3. Заява поштою. У такому випадку ви відправляєте лист з повідомленням. Також ви вказуєте, що саме відправляється, в скількох примірниках і на скількох сторінках.
  4. Електронною поштою. Адрес пошти ви знайдете в інтернеті на сайті найближчого відділення або на сторінці Національної поліції України, де вказана покрокова інструкція.
  5. Виклик поліції через мобільний додаток My Pol. Принцип дії додатку полягає у екстреному виклику правоохоронців за допомогою кнопки SOS. Геолокація допомагає встановити ваше місцезнахоження, куди і приїде наряд поліції.

Читайте: Як правильно написати заяву на відпустку

Як написати заяву в поліцію?

  1. Назва органу до якого адресована заява.
  2. ПІБ потерпілого чи заявника (можна подати анонімно).
  3. Номер телефону.
  4. Опис події, яка змусила вас звернутись у правоохоронні органи.
  5. Вкажіть статтю кримінального кодексу, яка підтверджує правомірність вашого звернення.
  6. Докази, які підтверджують ваші слова ( фото, відео, аудіо тощо).
  7. Дата та підпис.

Як написати заяву в поліцію – що потрібно знати

З якого віку можна подати заяву у поліцію?

Обмежень по віку немає.

Скільки коштує прийняття заяви?

Гроші за подачу заяви платити не потрібно.

Як дізнатися статус заяви в поліції України?

Як написати заяву в поліцію – що потрібно знати

Про статус вашої заяви ви можете дізнатись у єдиному реєстрі досудових розслідувань.

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