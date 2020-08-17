Міністерство охорони здоров’я України розробило рекомендації щодо того, чи підуть діти до школи 1 вересня в Україні.

Згідно з документом МОЗ, були враховані графіки допуску учнів до навчального закладу, їхні маршрути та рівень епідемічної безпеки регіону, у якому знаходиться школа.

Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов на брифінгу.

– МОЗ наполягає, щоб діти розпочали навчання з 1 вересня у школі. Звичайно, якщо це дозволятиме епідемічна ситуація, – заявив міністр.

Також він зазначив, що виконання усіх рекомендацій лежить на керівниках навчальних закладів.

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З 1 вересня усіх школи в Україні працюватимуть за штатним режимом, окрім червоних зон епідемічної небезпеки.

– Хочу нагадати, що заклади освіти не працюватимуть лише у тих містах та районах, де буде встановлений червоний рівень. В усіх інших – в зеленій, жовтій та помаранчевій зонах школи функціонуватимуть у звичному режимі з дотриманням чітких правил, – зазначив Степанов.

За рекомендаціями МОЗ у школах повинні використовувати захисні маски та антисептики, дотримуватись соціальної дистанції тощо.

Червоний рівень встановлюється у тому випадку, якщо за 14 днів у населеному пункті, районі чи обласному центрі з населенням менше 70 тис. осіб фіксуватимуть більше 240 випадків коронавірусу на 100 тис. населення, в інших адміністративно-територіальних одиницях – більше 160 хворих на 100 тис. населення.

Коронавірус в Україні

Станом на 17 серпня в Україні зафіксовано 92 820 випадків коронавірусу. За останню добу виявили 1 464 пацієнта, 21 людина померла, 342 особи одужали.

Загалом за весь час пандемії коронавірусу Україні одужали 48 164 хворих, померли – 2 089.

Найбільша кількість випадків Covid-19 зафіксовано у Львівській області (12 079), Києві (10 642), Чернівецькій області (7 782) та Рівненській (7 716).