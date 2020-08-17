Зеленський посмертно нагородив Скрябіна званням Героя України

Президент України Володимир Зеленський згадав світлу пам’ять Андрія Кузьменка, який загинув у трагічному ДТП в 2015 році.

З нагоди дня народження Скрябіна, глава держави посмертно нагородив його званням Героя України.

– Сьогодні Андрію Кузьменку виповнилося б 52 роки. Його загибель стала справжнім шоком для всього суспільства. Він був таким щирим і відкритим, таким своїм, що у той страшний день кожен з нас відчув, ніби втратив рідну, близьку людину, – зазначив президент.

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Він додав, що Андрій регулярно їздив на схід та допомагав захисникам та був справжнім захисником України.

– Його зброя – ручка, папір та мікрофон. Піснею він зцілював душу, словом – заряджав на боротьбу. За сильну, квітучу та непереможну Україну, – наголосив Володимир Зеленський.

Нещодавно депутатська більшість Верховної Ради підтримала запит до президента Володимира Зеленського щодо присвоєння посмертно звання Народний артист України Андрію Кузьменку.

260 народних депутатів підтримали направлення запиту до президента Зеленського.