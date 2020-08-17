17 серпня президент України Володимир Зеленський відправив на доопрацювання закон про продовження мораторію на стягнення застави за валютними іпотечними кредитами до 2022 року, який раніше прийняла Верховна Рада.

За інформацією, яка з’явилася на сайті парламенту, цей законопроект не має бути підписаним через те що окремі положення не узгоджуються з Конституцією України та законами.

Також закон не відповідає принципу юридичної визначеності.

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Мораторій на стягнення з валютних іпотечних кредитах продовжили до 2022 року.

Однак НБУ звертався до депутатів з проханням не ухвалювати відповідний законопроект.

На думку фахівців, цей документ не дає можливості банкам врегулювати проблемні борги валютних позичальників.

Мораторій ввели в 2014 році під час початку війни з Росією і економічної кризи на безстроковій основі. Але за шість років частина валютних позичальників так і не почала обслуговувати кредити через те, що не було контролю.