В умовах коронавірусу в Україні усі необхідні засоби безпеки для дошкільних навчальних закладів повинні забезпечувати засновники, оскільки більшість з садочків належать до комунальної власності.

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Про це заявила державний експерт Міністерства освіти та науки України Анна Грищенко на серпневій конференції 2020 Освіта в умовах пандемії: як організувати навчальний рік 2020-2021.

– Більшість дитячих садочків в Україні перебувають у комунальній власності, тому їхнє забезпечення належить до компетенції засновників цих закладів. Тому саме вони мають забезпечувати садок усіма необхідними заходами безпеки: масками, антисептиками та іншими матеріалами, – зазначила Грищенко.

Вимоги щодо роботи шкіл та садочків

Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко назвав умови роботи освітніх закладів під час нового навчального року.

За його словами, у регіонах помаранчевої, жовтої та зеленої карантинних зонах навчання відбуватиметься. Однак у помаранчевій будуть впроваджені певні обмеження, а саме заборона на відвідування закладів освіти групам людей понад 20 осіб.

За ухваленими рекомендаціями до роботи не допускатимуться працівники з температурою понад 37,2°. Також керівники повинні розробити графік та маршрути до школи, аби уникнути скупчення людей, вчителі можуть викладати без масок, однак у помаранчевій зоні вони мають носити захисний щиток.