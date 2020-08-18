Епідеміологічна ситуація у Києві та Україні погіршуватиметься, а кількість хворих на коронавірус зростатиме.

Про це повідомив голова управління Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

– В кінці серпня – на початку вересня розпочнеться підйом кількості хворих, природної захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, тому сьогодні у нас буде збільшення випадків коронавірусу, що пов’язано з відновленням організації колективів, – сказав Рубан.

Також він зазначив, що інша причина зростання кількості інфікованих – сезонні інфекції.

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Окрім того, він повідомив, що наступний перегляд зон небезпеки проводитиметься через два тижні. У Києві наразі спостерігається реєстрація великої кількості локальних спалахів коронавірусу, а з початком нового навчального року прогнозується підйом захворюваності.

Олег Рубан зазначив, що сьогодні основне завдання – стабілізувати ситуацію. Це можливо за умов епідемічного розслідування та проведення масового тестування.

Коронавірус в Україні

Станом на 18 серпня в Україні зафіксовано 94 436 випадків коронавірусу. За добу зафіксували 1 616 українців з Covid-19, 761 особа одужала, 27 – померли.

Загалом в Україні вилікувались від коронавірусу 48 925 пацієнтів.