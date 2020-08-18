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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Гривня знову зміцнилася: курс валют на 18 серпня

Національний банк України опублікував офіційний курс валют на 18 серпня.

Інформація оприлюднена на сайті регулятора.

Попри зміцнення гривні на міжбанківському ринку щодо  євро, Нацбанк послабив офіційний курс національної валюти.

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Офіційний курс гривні до 32,3741 грн/€ в порівнянні з 32,3082 грн/€ днем раніше.

Офіційний курс гривні до долара НБУ укріпив до 27,3061 грн/$ у порівнянні з 27,3474 грн/$.

Курс валют на 18 серпня:

  • $1 – 27,3061 грн;
  • €1 – 32,3741 грн;
  • 1 польський злотий – 7,3621 грн;
  • 10 російських рублів – 3,7121 грн.

Гривня знову зміцнилася: курс валют на 18 серпня

Курс долара на 2021 рік

У доопрацьованому прогнозі курсу валют Нацбанк прогнозує долар у коридорі 29,1 грн за $1 протягом року і 28,8 грн/$1 у кінці 2021 року.

Мінекономіки спрогнозувало при середньорічному курсі 27 грн/$, падіння реального ВВП у 2021 році скоротиться на 0,5%, а при курсі 28 грн/$1 – на 0,2%.

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