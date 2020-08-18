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Факти / Україна / Суспільство

Коли буде друга хвиля коронавірусу в Україні та чи буде різке зростання хворих

Друга хвиля коронавірусу в Україні розпочнеться у жовтні 2020 року.

Голова управління Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що наразі у країні фіксується постійне зростання кількості інфікованих Covid-19, тому другу хвилю варто очікувати восени.

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Також Рубан зазначив, що в Україні це пов’язано з широким поширенням збудника коронавірусу та налагодження системи лабораторної діагностики. Друга хвиля матиме певні коливання, а не різке зростання нових випадків Covid-19.

Коронавірус в Україні

Станом на 18 серпня коронавірус в Україні виявили у 94 436 осіб. За останню добу зафіксували 1 616 нових випадків.

За весь час пандемії Covid-19 померло від вірусу 2 116 людей, одужати вдалося 48 925 пацієнтам.

Найбільшу кількість хворих зафіксували у Львівській області – 12 260, Києві – 10 730, у Чернівецькій області – 7 954, Рівненській – 7 828.

Джерело: РБК-Україна

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