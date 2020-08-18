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Факти / Україна

Тест на Covid-19 перед 1 вересня та ймовірність другої хвилі: карантин в Україні 18 серпня

Карантин в Україні триває вже 160 днів і закінчиться 31 серпня. За останній місяць кількість нових випадків коронавірусу лише збільшується, що не виключає появи в країні другої хвилі захворювання.

Голова управління Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що другу хвилю коронавірусу варто очікувати восени.

За його словами, в Україні це пов’язано з широким поширенням збудника Covid-19 і налагодження системи лабораторної діагностики. Друга хвиля матиме певні коливання, а не різке зростання нових випадків Covid-19.

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Для дітей також готують інструкції до 1 вересня.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що всі першокласники перед початком навчального року в обов’язковому порядку повинні пройти медичний огляд і надати в школу відповідну довідку про стан здоров’я.

Якщо діти навчаються і проживають в червоній зоні карантину, тоді терміни медогляду тривають до початку жовтня.

Учні всіх інших класів можуть проходити огляд протягом року.

Заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко розповів, що навчальний рік 2020-2021 у вузах і коледжах повинен початися в три етапи:

  • з 7 до 15 вересня — для студентів, зарахованих на основі повної загальної (профільної освіти);
  • з 1 вересня — для студентів, зарахованих на основі базової середньої освіти;
  • з 1 вересня — для студентів старших курсів.

Коронавірус в Україні

За статистикою коронавірусу в Україні 18 серпня, 94 436 осіб інфікувалися. За останню добу зафіксували 1 616 нових випадків.

За весь час пандемії Covid-19 померло від вірусу 2 116 осіб, одужати вдалося 48 925 пацієнтам.

Найбільше хворих зафіксували у Львівській області — 12 260, Києві — 10 730, у Чернівецькій області — 7 954, Рівненській – 7 828.

Фото: Dreamstime

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