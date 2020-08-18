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Факти / Україна / Суспільство

У Києві зменшується добовий приріст інфікованих Covid-19

Коронавірус у Києві станом на ранок 18 серпня виявили у 10 730 осіб. За станню добу медики підтвердили хворобу у 88 пацієнтів.

  • Померли – 155 пацієнтів (+1 за добу);
  • Одужали – 3 455 осіб (+75 за добу);
  • Хворіють – 7 120 інфікованих (+12 за добу).

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Коронавірус в Києві

17 серпня коронавірус виявили у 104 киян. Наразі столиця перебуває у жовтій зоні карантинних обмежень.

Кількість заповнених ліжок для прийому хворих перевищує 52%, тому влада розгортає лікарні другої хвилі. Найбільша кількість інфікованих у Дарницькому районі – понад 1,7 тис. хворих.

Джерело: РНБО

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