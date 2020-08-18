Коронавірус у Києві станом на ранок 18 серпня виявили у 10 730 осіб. За станню добу медики підтвердили хворобу у 88 пацієнтів.

Померли – 155 пацієнтів (+1 за добу);

Одужали – 3 455 осіб (+75 за добу);

Хворіють – 7 120 інфікованих (+12 за добу).

Читайте: Карантин в Україні – усе, що потрібно знати, та останні новини

Коронавірус в Києві

17 серпня коронавірус виявили у 104 киян. Наразі столиця перебуває у жовтій зоні карантинних обмежень.

Кількість заповнених ліжок для прийому хворих перевищує 52%, тому влада розгортає лікарні другої хвилі. Найбільша кількість інфікованих у Дарницькому районі – понад 1,7 тис. хворих.

Джерело: РНБО