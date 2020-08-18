У Польщі затримали п’ятьох українців за порушення карантину

Напередодні у Польщі затримали п’ятьох українців через порушення карантину.

Польські прикордонники посту в Тупліці під час перевірки одного з автобусів з пасажирами виявили, що п’ять громадян України віком від 20 до 35 років, приїхавши до Польщі наприкінці травня 2020 року, не виконали правил обов’язкового 14-денного карантину.

Вони надали фіктивні адреси проживання у країні, а згодом поїхали до Німеччини.

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За таке порушення правил їх зобов’язали повернутись до своєї країни та заборонили в’їзд до Польщі та інших країн Шенгенської зони на п’ять років. Їх вже передали українській стороні.

Правила перетину кордону Польщі

Починаючи з 10 серпня 2020 року, Польща оновила правила перетину держкордону іноземцями.

Наразі студенти та заробітчани з України не проходитимуть обов’язковий карантин. Також від 14-денної самоізоляції звільнили водіїв та членів екіпажів авіа-, залізничних, судноплавних і автотранспортних засобів, інспекторів морської адміністрації, пасажирів повітряних суден, які здійснюють міжнародний переліт з аеропорту, учнів, студентів, а також, науковців та осіб, які виконують роботи на сільськогосподарських підприємствах тощо.

Джерело: Надоджанський відділ прикордонної служби