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Факти / Україна / Суспільство

В Україні продовжили вступну кампанію до профтехів – дата

Заклади професійної освіти зможуть приймати документи та зараховувати вступників до 1 листопада. Обласні управління освіти і науки вже отримали відповідний лист від Міносвіти.

Ще однією новацією цьогорічної вступної кампанії є те, що вступники можуть подавати копії документів у кілька закладів одночасно.

Для вступу у заклад профосвіти вступник має подати:

  • заяву;
  • копію свідоцтва про закінчення 9-го або 11-го класу;
  • шість фотокарток 3х4;
  • медичну довідку;
  • документи, що підтверджують право на пільги (за наявності).

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Загалом у 2020 році для безоплатного навчання у закладах профосвіти за регіональним або державним замовленням є 119 674 місця.

Коли почнеться навчальний рік для студентів

Навчальний рік 2020-2021 для ВНЗ та коледжів розпочнеться у різний час, дати залежатимуть від епідемічної ситуації.

Планується, що з 7 до 15 вересня на навчання вийдуть студенти, які зараховані на основі повної загальної (профільної освіти); з 1 вересня – студенти, зараховані на основі базової середньої освіти; з 1 вересня – студенти старших курсів.

Джерело: Міносвіти

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