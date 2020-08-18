Вступна кампанія 2020: яке держзамовлення на стоматологію і медицину

На вступну кампанію 2020 в медичних вишах оголосили обсяг державного замовлення на спеціальності медицина, стоматологія та педіатрія.
Загальна кількість місць складає 790 осіб.
Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу.
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– Продовжується прийом документів на навчання у вищі навчальні заклади. Обсяг прийому держзамовлення складає 4,4 тис. осіб, з них 400 – направлення медицина, 78 – стоматологія, 312 – педіатрія, – зазначив Степанов.
За його словами, щороку виші випускають близько 12 тис. майбутніх медичних працівників.
Також МОЗ затвердив порядок навчання в інтернатурі та бази стажування для студентів. Міністр наголосив, що зараз відомство працює над тим, щоб базами для стажування були лише провідні медичні заклади в країні.
Навчальний рік 2020-2021
МОН визначило дати початку навчального року 2020-2021 для студенті закладів вищої та передвищої освіти.
З 7 до 15 вересня мають розпочати навчання студенти, які зараховані на основі повної загальної (профільної освіти), 1 вересня – студенти, які зараховані на основі базової середньої освіти та студенти старших курсів.
Також МОН зазначає, що виші можуть самостійно ухвалюють рішення щодо графіку освітнього процесу, зокрема початку навчального року з урахування регіону, показників захворюваності та забезпечення протиепідемічних заходів.