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Факти / Україна / Суспільство

Вихідні у серпні 2020: скільки відпочиватимуть українці

Українці отримають один додатковий вихідний у серпні, тому що святкуватимуть День незалежності 24 серпня.

У серпні 2020 року 31 день, тому наші громадяни працюватимуть 20 дні та матимуть 11 вихідних днів.

Вихідні серпні 2020

  • 1-2 серпня;
  • 8-9 серпня;
  • 15-16 серпня;
  • 22-23 серпня;
  • 24 серпня;
  • 29-30 серпня.

Свята в  серпні

  • 2 серпня: День повітряних сил ЗС України
  • 8 серпня: День військ зв’язку
  • 9 серпня: День працівників ветеринарної медицини, День будівельника
  • 15 серпня: День археолога
  • 19 серпня: День пасічника
  • 23 серпня: День прапора України
  • 24 серпня: День незалежності України
  • 28 серпня – День авіації України
  • 29 серпня – День далекобійника
  • 30 серпня – День шахтаря

Читайте: Вихідні у 2020: скільки відпочиватимуть українці

Вихідні у серпні 2020: скільки відпочиватимуть українці

Святкування Дня незалежності України

Згідно з указом президента України Володимира Зеленського святкування Дня незалежності України пройде з дотриманням усіх протиепідемічних норм.

Заплановані урочистості розпочнуться 23 серпня. У День прапора в усіх населених пунктах, військових частинах та закордонних представництвах мають підняти синьо-жовтий стяг.

На День незалежності пройдуть урочистості з покладання квітів у місцях поховання видатних діячів українського державотворення. Також відбудуться церемонії з вручення державних нагород.

Окрім того, планується хода ветеранів, яка пройде без політики та під державним прапором України.

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