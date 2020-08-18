18 серпня коронавірус в Україні підтвердили у 94 436 українців. В країні погіршилася епідситуація – за добу зафіксували 1 616 нових випадків коронавірусу, що на 152 особи більше, ніж 17 серпня.

За час пандемії померло від вірусу 2 116 людей.

Одужати вдалося 48 925 пацієнтам, за добу – 761 особі.

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Загалом в Україні провели понад 1,3 млн тестувань методом ПЛР.

Найбільше нових випадків Covid-19 зафіксували у таких регіонах:

Харківська область – 204 нових випадки;

Львівська область – 181 новий випадок;

Чернівецька область – 172 нових випадки.

Коронавірус у регіонах України:

У Вінницькій області – 3 272 (+38);

У Волинській області – 4 792 (+85);

У Дніпропетровській області – 1 772 (+22);

У Донецькій області – 1 100 (+6);

У Житомирській області – 2 794 (+18);

У Закарпатській області – 6 435 (+106);

У Запорізькій області – 1 154 (+36);

В Івано-Франківській області – 6 959 (+169);

У Кіровоградській області – 746 (+3);

У Київській області – 4 620 (+66);

У Львівській області – 12 260 (+181);

У Луганській області – 185 (+1);

У Миколаївській області – 832 (+13);

В Одеській області – 5 158 (+96);

У Полтавській області – 565 (+8);

У Рівненській області – 7 828 (+112);

У Сумській області – 966 (+75);

У Тернопільській області – 3 902 (+85);

У Харківській області – 6 360 (+204);

У Херсонській області – 304 (+3);

У Хмельницькій області – 1 628 (+10);

У Чернівецькій області – 7 954 (+172);

У Черкаській області – 1 167 (+2);

У Чернігівській області – 1 250 (+17).

Міста, де українці найсумлінніше дотримуються самоізоляції:

Львів – 13,27%;

Івано-Франківськ – 13,15%;

Київ – 8,01%;

Чернівці – 7,24%;

Тернопіль – 7,09%.

Коронавірус в Україні 17 серпня

Статистика коронавірусу в Україні за 17 серпня свідчить про 92 820 підтверджених випадків Covid-19.

Добовий приріст склав 1 464 нових інфікованих.

Загалом за час пандемії від вірусу померло 2 089 українців, вилікуватися вдалося 48 164 пацієнтам.