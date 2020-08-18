18 серпня коронавірус в Україні підтвердили у 94 436 українців. В країні погіршилася епідситуація – за добу зафіксували 1 616 нових випадків коронавірусу, що на 152 особи більше, ніж 17 серпня.
За час пандемії померло від вірусу 2 116 людей.
Одужати вдалося 48 925 пацієнтам, за добу – 761 особі.
Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19
Загалом в Україні провели понад 1,3 млн тестувань методом ПЛР.
Найбільше нових випадків Covid-19 зафіксували у таких регіонах:
- Харківська область – 204 нових випадки;
- Львівська область – 181 новий випадок;
- Чернівецька область – 172 нових випадки.
Коронавірус у регіонах України:
- У Вінницькій області – 3 272 (+38);
- У Волинській області – 4 792 (+85);
- У Дніпропетровській області – 1 772 (+22);
- У Донецькій області – 1 100 (+6);
- У Житомирській області – 2 794 (+18);
- У Закарпатській області – 6 435 (+106);
- У Запорізькій області – 1 154 (+36);
- В Івано-Франківській області – 6 959 (+169);
- У Кіровоградській області – 746 (+3);
- У Київській області – 4 620 (+66);
- У Львівській області – 12 260 (+181);
- У Луганській області – 185 (+1);
- У Миколаївській області – 832 (+13);
- В Одеській області – 5 158 (+96);
- У Полтавській області – 565 (+8);
- У Рівненській області – 7 828 (+112);
- У Сумській області – 966 (+75);
- У Тернопільській області – 3 902 (+85);
- У Харківській області – 6 360 (+204);
- У Херсонській області – 304 (+3);
- У Хмельницькій області – 1 628 (+10);
- У Чернівецькій області – 7 954 (+172);
- У Черкаській області – 1 167 (+2);
- У Чернігівській області – 1 250 (+17).
Міста, де українці найсумлінніше дотримуються самоізоляції:
- Львів – 13,27%;
- Івано-Франківськ – 13,15%;
- Київ – 8,01%;
- Чернівці – 7,24%;
- Тернопіль – 7,09%.
Коронавірус в Україні 17 серпня
Статистика коронавірусу в Україні за 17 серпня свідчить про 92 820 підтверджених випадків Covid-19.
Добовий приріст склав 1 464 нових інфікованих.
Загалом за час пандемії від вірусу померло 2 089 українців, вилікуватися вдалося 48 164 пацієнтам.