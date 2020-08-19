СБУ спростувала інформацію щодо участі у так званій вагнерівській операції та заявила, що це є фейк. А першоджерелом більше тижня тому було російське видання.

За інформацією Служби безпеки України, це інформаційні вкидання ворога, які мають на меті нанести шкоду Україні.

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– СБУ не коментує чутки, не підтримує медійно інформаційні операції ворога та не бере участі в публічному обговоренні різних фантастичних сценаріїв. Тим більше, коли такі інформаційні вкидання мають на меті нанесення шкоди Україні, – йдеться у повідомленні.

Також було зазначено, що жоден співробітник СБУ не брав участі у розмовах бойовиків із вербувальником, які нібито зафіксовані на аудіозаписах.

– Титрування одного з учасників розмов, як офіцер СБУ, є домислом та маніпуляцією.

У СБУ повідомили, що ініціатори інформаційних вкидань діють за таким принципом: повторена декілька разів брехня стає правдою.

Окрім того, вони закликали уважно ставитись до інформаційної гігієни та не поширювати чуток.

Видача вагнерівців Росії

14 серпня Білорусь передала вагнерівців Росії.

Президент України Володимир Зеленський назвав рішення Мінська несправедливим та неприйнятним щодо дружніх міждержавних відносинах.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов зазначив, що поверненням вагнерівців Росії Мінськ продемонстрував неповагу до правових процедур. В Україні очікували на інше рішення білоруської сторони, так як країна має достатньо доказів участі бойовиків ПВК Вагнер у війні на Донбасі на стороні Росії.

Наприкінці липня 2020 року Офіс Генерального прокурора України звертався до Генеральної прокуратури Білорусі щодо видачі затриманих вагнерівців. Усім цим особам, серед яких дев’ять українських громадян, було обґрунтовано повідомлено про підозру в участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України).

Арешт 33 учасників ПВК Вагнер відбувся 29 липня в одному з санаторіїв під Мінськом. Їх запідозрили у планах дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів.