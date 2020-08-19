Уряд України пришвидшив процедуру створення політичної партії як юридичної особи.

Про це заявив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

– Кабмін погодив проект, який підвищить якість надання адміністративних послуг у скорочені терміни щодо державної реєстрації структурного утворення партії як юридичної особи, – повідомив Василь Мокан.

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Нині в Україні швидше розглядатимуть документи про реєстрацію партії, однак без внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою:

з семи до п’яти робочих днів у подвійному розмірі адмінзбору;

з п’яти до двох робочих днів у п’ятикратному розмірі адмінзбору.

Місцеві вибори в Україні

ЦВК затвердила календар місцевих виборів в Україні 2020.

Згідно з планом, виборчий процес в країні ропочнеться 5 вересня, з наступного дня політичні партії зможуть подавати документи про участь у виборах.

Голосування призначили на 25 жовтня.

Джерело: Vasyl Mokan