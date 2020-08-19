Командувач ВМС Олексій Неїжпапа заразився коронавірусом

Командувач Військово-морських сил України контр-адмірал Олексій Неїжпапа заразився коронавірусом.

За його словами, дослідження ПЛР-тесту на Covid-19 показав позитивний результат.

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Наразі відомо, що командувач ВМС почувається задовільно та перебуває на самоізоляції, а стан Олексія Неїжпапи ніяк не вплинув на виконання флотом поставлених завдань.

Окрім того, ще декілька офіцерів Військово-морських сил хворі на коронавірус, проте Covid-19 у них протікає безсимптомно і їхньому здоров’ю нічого не загрожує.

У командуванні ВМС Збройних сил України підтвердили, що Олексій Неїжпапа перебуває на лікарняному. Однак про діагноз керівництво нічого не знало та зазначило, що медичний діагноз – це конфіденційна інформація будь-якої людини.

Коронавірус в Україні

Станом на 19 серпня в Україні зафіксовано 96 403 випадки коронавірусу. За останню добу виявили 1 967 хворих на Covid-19.

Загалом за весь час пандемії померли 2 144 людей, одужали – 49 737 пацієнтів.

Найбільша кількість хворих на коронавірус зафіксовано у Львівській області – 12 448, Києві – 10 945, Чернівецькій області – 8 108, Рівненській – 7 953.