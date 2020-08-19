Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 19 серпня у столиці вже 10 945 підтверджених випадків коронавірусу. За минулу добу Covid-19 виявили у 215 мешканців Києва.
За останню добу захворіли:
- 110 жінок віком від 18 до 90 років
- 92 чоловіка віком від 18 до 83 рокiв
- п’ять дівчаток від трьох до 17 років і вісім хлопчиків від одного року до 17.
До лікарень столиці госпіталізували 49 пацієнтів, решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Ситуація з коронавірусом у районах Києва станом на 19 серпня:
- Голосіївський – 878;
- Дарницький – 1 819;
- Деснянський – 1 336;
- Дніпровський – 1 283;
- Оболонський – 974;
- Печерський – 983;
- Подільський – 678;
- Святошинський – 924;
- Солом’янський – 1 202;
- Шевченківський – 868.
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Як у Києві відбувалося послаблення карантину.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Коронавірус в Україні
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 19 серпня, в країні зафіксували 96 403 випадки, за добу – 11 967 нових.
За час пандемії 2 144 українці померли від вірусу.
Одужати вдалося 49 737 пацієнтам.