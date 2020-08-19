Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 19 серпня у столиці вже 10 945 підтверджених випадків коронавірусу. За минулу добу Covid-19 виявили у 215 мешканців Києва.

За останню добу захворіли:

110 жінок віком від 18 до 90 років

92 чоловіка віком від 18 до 83 рокiв

п’ять дівчаток від трьох до 17 років і вісім хлопчиків від одного року до 17.

До лікарень столиці госпіталізували 49 пацієнтів, решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Ситуація з коронавірусом у районах Києва станом на 19 серпня:

Голосіївський – 878;

Дарницький – 1 819;

Деснянський – 1 336;

Дніпровський – 1 283;

Оболонський – 974;

Печерський – 983;

Подільський – 678;

Святошинський – 924;

Солом’янський – 1 202;

Шевченківський – 868.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не торкати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 19 серпня, в країні зафіксували 96 403 випадки, за добу – 11 967 нових.

За час пандемії 2 144 українці померли від вірусу.

Одужати вдалося 49 737 пацієнтам.