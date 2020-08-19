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Факти / Україна

Місцеві вибори практично завершать реформу децентралізації – Шмигаль

Кабінет міністрів веде підготовку до виборів у місцеві органи самоврядування, які стануть завершальним етапом реформи децентралізації.

Далі залишиться тільки внести зміни до Конституції України, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Це дуже важливий крок на шляху до завершення реформи децентралізації, адже ці вибори відбудуться уже на новій адміністративно-територіальній основі, – сказав він.

На проведення місцевих виборів буде виділено 2,3 млрд грн, додав прем’єр-міністр.

Календар місцевих виборів

Центральна виборча комісія затвердила календар місцевих виборів 2020 року, згідно з яким початок виборчого процесу призначено на 5 вересня.

З 6 вересня політичні партії почнуть подавати до ЦВК документи про участь у виборах.

25 жовтня з 8.00 до 20.00 відбудеться голосування.

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