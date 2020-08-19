Не можу кинути напризволяще: Садовий знову піде у мери Львова

Міський голова Львова Андрій Садовий буде балотуватися на наступних виборах мера міста.

Про своє рішення Андрій Садовий повідомив у відеозверненні, опублікованому в Facebook на свій день народження, 19 серпня.

За його словами, багато людей запитували у нього про те, чи піде він у мери Львова знов.

Садовий нагадав, що у місті триває будівництво кількох інфраструктурних проектів, зокрема, сміттєпереробного заводу та лікарні швидкої допомоги.

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Мер Львова пояснив, що не може “кинути проекти напризволяще”, тому балотуватиметься на наступних місцевих виборах.

Садовий зняв кандидатуру на президентських виборах

Садовий обіймає посаду мера Львова з 2006 року. У 2019 році він планував взяти участь у виборах президента, проте зняв свою кандидатуру на користь лідера Громадянської позиції Анатолія Гриценка.

Фото: Андрій Садовий