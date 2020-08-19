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Факти / Україна / Суспільство

Патон тиждень провів у реанімації – ЗМІ

101-річний Борис Патон мав захворювання серцево-судинної системи.

За останні два тижні, він був двічі госпіталізований у Національний інститут серцево-судинної хірургії імені Амосова, пише Сегодня.

Тиждень перед смертю лежав у реанімації.

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Ймовірно, Патона поховають поруч з батьком на Байковому кладовищі, розповів колега академіка.

Останнім часом Борис Євгенович багато працював з дому. Жив у Києві з сім’єю внучки Ольги, виховував правнучку Ганну.

Смерть Патона

Борис Патон помер 19 серпня на 102-му році життя у Києві.

Нині формується державна комісія з поховання.

Патон – відомий учений в галузі металургії та технології металів. 58 років очолював НАН України.

Восени 2020 року академік планував залишити пост.

Джерело: Сегодня

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