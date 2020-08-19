Через зростання нових випадків коронавірусу українці цікавляться Експрес-тестами на Covid-19 хоча і відомо, що відсоток виявлення дуже невисокий.

Екстрена медична допомога не робить тестування і виїжджає лише на ургентні випадки, кажуть у МОЗ.

Якщо в березні-квітні отримати експрес-тест було неможливо, то сьогодні він вільно продається в аптеках. Його ціна становить від 470 до 500 грн.

Також можна зробити і ПЛР-тест, який на сьогодні є найефектнішим способом виявити коронавірус. Зробити його можна в приватних лікарнях. Вартість такого тесту складе від 700 до 2 265 грн.

Читайте: Карантин в Україні: все, що потрібно знати і останні новини

Безкоштовно ПЛР-тест можна зробити лише за призначенням сімейного лікаря, а щоб його отримати необхідно дотримуватися певного алгоритму. Отже, що робити, якщо з’явилися симптоми і треба пройти тестування?

Крок 1. Для початку варто зателефонувати до свого сімейного лікаря.

Крок 2. Після огляду лікаря за потреби проводиться перевірка. У всіх областях України створені мобільні бригади, які виїжджають на виклик сімейного лікаря для забору зразків на проведення досліджень у лабораторії.

Тестування проходить у закладах охорони здоров’я. Людині з підозрою на коронавірус роблять два тести: на грип і на Covid-19.

Крок 3. Якщо спрацьовує тест на грип, лікарі вживають відповідних заходів. Якщо експрес-тест підтверджує коронавірус, спеціалісти беруть додатковий зразок для його підтвердження в лабораторії за допомогою тесту на ПЛР.

Крок 4. Якщо тест ПЛР підтверджує коронавірус, людину ізолюють та лікують.

Крок 5. Додатково спеціалісти проводять протиепідемічні заходи, серед яких встановлення найближчого оточення хворого та перевірка їхнього стану здоров’я.

Важливо! Навіть якщо тест на грип та на коронавірус показали негативний результат, людина все одно має дотримуватися режиму самоізоляції 14 днів.

Коронавірус в Україні

В Україні продовжує збільшуватися кількість хворих коронавірусом. Якщо навесні в країні фіксувалося не більше 300 випадків на добу, то сьогодні цифра наближається вже до 2 тис.

Статистика коронавірусу в Україні 19 серпня фіксує 1 967 нових випадків, а загальне число вже досягло 96 403 осіб.