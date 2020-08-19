Державна комісія ТЕБ і НС висловила велике занепокоєння рішеннями окремих територіальних комісій, які не запроваджують ті чи інші зони карантину.

Про це на брифінгу сказав міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

– Державна комісія висловила велике занепокоєння рішеннями окремих територіальних ТЕБ і НС, які всупереч постанові КМУ не запроваджують ті чи інші зони, зокрема червону зону в деяких містах, та дали доручення Національній поліції та ДСНС провести відповідну аналітичну роботу та доповісти на найближчому засіданні комісії щодо таких протиправних дій, – сказав міністр.

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Окрім того, МОН та Мінекології мають прозвітувати про підготовку шкіл на ВНЗ до початку навчального року.

– Ми попросили колег прозвітувати про те, у який спосіб буде організована робота в різних зонах за баченням МОЗ та МОН, а також колеги з Міністерства екології надали інформацію щодо рекомендацій по утилізації використаних педагогами та дітьми індивідуальних засобів захисту, зокрема масок, – додав Німчинов.

Коронавірус в Україні

Статистика коронавірусу в Україні на 19 серпня свідчить про 96 403 хворих, за добу виявили ще 1 967. Цей показник став новим антирекордом після кількох днів зниження.

Загалом в Україні зафіксували 2 144 смертей внаслідок коронавірусної інфекції, за останню добу – 21.

За час пандемії 49 737 пацієнтів одужали, з яких 812 за останню добу.