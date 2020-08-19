Позачергова сесія Верховної Ради відбудеться 25 серпня.

Відповідне розпорядження підписав голова парламенту Дмитро Разумков.

Засідання заплановане на 11.00.

Позачергове скликання пройде у зв’язку з пропозицією президента України Володимира Зеленського.

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Під час засідання нардепи розглянуть проекти законів про внесення змін до закону Про Державний бюджет України на 2020 рік та Про ратифікацію фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком.

Також буде розглянуто проект постанови Про оголошення конкурсу на кращий ескіз великого Державного герба України.

Позачергове засідання Верховної Ради

11 серпня заступник голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук повідомила, що головним питанням сесії стане законопроект Зеленського про збільшення мінімальної зарплати в Україні.

6 серпня він заявив, що 1 вересня мінімальна заробітна плата збільшиться до 5 тис. грн.