PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Що купити дитині у школу – список канцелярії

Навчальний рік в Україні традиційно розпочнеться 1 вересня. До початку нового навчального сезону 2020/2021 залишається небагато часу, тому вже варто продумати, що потрібно дитині для школи.

Канцелярія для школи – невід’ємна річ і її потрібно багато, тому рішуче можна закуповувати деякі приладдя одразу оптом.

Факти ICTV підготували список канцелярії для школи, щоб ви точно нічого не забули.

Список канцелярії в школу: що потрібно купити дитині

Для письма:

  • ручки для письма
  • кольорові ручки
  • прості олівці
  • кольорові олівці
  • коректор
  • гумка
  • стругачка
  • гумка
  • лінійка
  • пенал

Для малювання:

  • альбом для малювання
  • фломастери
  • маркери
  • фарби (гуаш, акварель)
  • пензлики
  • палітра
  • баночка для води

Читайте: Скільки коштує зібрати дитину до навчального року 2020: ціни на одяг і канцелярію

Для уроків праці:

  • картон
  • кольоровий папір
  • білий папір
  • пластилін
  • клей (рідкий і клей-олівець)
  • скоч
  • пензлик для клею
  • ножиці

Інше: 

  • Щоденник та обкладинка
  • зошити у клітинку на 18-24 аркуші
  • зошити у лінію на 18-24 аркуші
  • зошити на 12 аркушів в клітинку і лінійку
  • зошит на 48 аркушів
  • зошит для нот
  • обкладинки для зошитів.
  • обкладинки для підручників
  • папка для зошитів
  • блокнот для нотаток

Навчальний рік 2020/2021

За рішення уряду, навчальний процес в Україні розпочнеться 1 вересня, однак проходитиме дистанційно у тих регіонах, які потраплятимуть до червоної зони карантину.

Загалом, як зауважив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, 1 вересня в Україні почнеться “нормальний” навчальний рік.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка