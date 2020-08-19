Список канцелярії в школу: що потрібно купити дитині

Навчальний рік в Україні традиційно розпочнеться 1 вересня. До початку нового навчального сезону 2020/2021 залишається небагато часу, тому вже варто продумати, що потрібно дитині для школи.
Канцелярія для школи – невід’ємна річ і її потрібно багато, тому рішуче можна закуповувати деякі приладдя одразу оптом.
Факти ICTV підготували список канцелярії для школи, щоб ви точно нічого не забули.
Для письма:
- ручки для письма
- кольорові ручки
- прості олівці
- кольорові олівці
- коректор
- гумка
- стругачка
- гумка
- лінійка
- пенал
Для малювання:
- альбом для малювання
- фломастери
- маркери
- фарби (гуаш, акварель)
- пензлики
- палітра
- баночка для води
Читайте: Скільки коштує зібрати дитину до навчального року 2020: ціни на одяг і канцелярію
Для уроків праці:
- картон
- кольоровий папір
- білий папір
- пластилін
- клей (рідкий і клей-олівець)
- скоч
- пензлик для клею
- ножиці
Інше:
- Щоденник та обкладинка
- зошити у клітинку на 18-24 аркуші
- зошити у лінію на 18-24 аркуші
- зошити на 12 аркушів в клітинку і лінійку
- зошит на 48 аркушів
- зошит для нот
- обкладинки для зошитів.
- обкладинки для підручників
- папка для зошитів
- блокнот для нотаток
Навчальний рік 2020/2021
За рішення уряду, навчальний процес в Україні розпочнеться 1 вересня, однак проходитиме дистанційно у тих регіонах, які потраплятимуть до червоної зони карантину.
Загалом, як зауважив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, 1 вересня в Україні почнеться “нормальний” навчальний рік.