У Києві на коронавірус за минулу добу захворіли ще 215 людей. Загальна кількість інфікованих станом на ранок 19 серпня становить 10 945.

Всього від ускладнень, викликаних Covid-19, померли 155 хворих, за минулу добу жодного летального випадку. Від початку епідемії побороли захворювання і одужали 3 484 пацієнти, за добу – 29.

Станом на 19 серпня кількість активних хворих у столиці становить 7 306.

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Статистика коронавірусу в Києві 18 серпня свідчила про різке зменшення добового приросту інфікованих. За минулу добу на Covid-19 захворіли 88 людей, загальна кількість інфікованих становила 10 730.

Наразі найбільше хворих у Дарницькому районі столиці – 1 784.

З 17 серпня Київ перебуває у жовтій карантинній зоні. Заповненість ліжок у медзакладах, де лікують хворих на коронавірус, перевищила 50% і становить сьогодні 52,2%.