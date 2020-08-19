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Факти / Україна

У низці областей розгорнуть додаткові ліжка для хворих Covid-19 – список

Через високий рівень завантаженості в Києві і шести областях України в лікарнях розгорнуть додаткові ліжка для хворих на коронавірус.

Про це повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

Зростання завантаженості лікарень спостерігається у Києві, Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській та Тернопільській областях.

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– Ми побачили значну завантаженість ліжок у шести регіонах, тому також додатково вводяться нові лікарні до переліку закладів охорони здоров’я, в яких буде відбуватися госпіталізація хворих з коронавірусом, – зазначив Ляшко.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 19 серпня в країні зафіксували 96 403 випадки.

За останню добу виявили ще 1 967 інфікованих Covid-19.

В Україні зафіксували 2 144 смертей внаслідок коронавірусної інфекції, за останню добу – 21.

Фото: Dreamstime

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