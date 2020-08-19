Коронавірус в Україні: досвід лікування Covid-19 у київській лікарні

Коронавірус у всіх проходить по-різному. Хтось кілька днів покашлює, хтось знемагає від слабкості і задишки, когось кладуть в реанімацію. У цій історії симптоми хвороби проявилися в один день: сильний кашель і температура 38.5.

Те, як все починалося, Олександр Марченко згадує як страшний сон. Першою захворіла його дівчина. Погано було настільки, що довелося викликати швидку. Бригада приїхала в повній амуніції і, після огляду, запропонувала госпіталізацію.

– Коли дівчину госпіталізували у Київську міську клінічну лікарню №4, інфекційне відділення було заповнене на 40%. – каже Олександр. – Палата розрахована на три-чотири людини, але на той момент ще була можливість селити одного хворого в палату.

Вже у лікарні дівчині зробили тест: коронавірус, як і очікувалось, позитивний. Олександр тим часом зробив тест в окремій лабораторії, який також показав позитивний результат. Хлопець відчував слабкість і підвищену температуру, тому теж вирішив лягти в лікарню. Це оформили вже як самозвернення.

– Я міг залишатися вдома з цими симптомами, але у дівчини таких варіантів не було. Їй ставили крапельниці, робили уколи, давали таблетки, вона була під постійним наглядом, і це було краще, ніж якщо ми б залишалися вдома і не розуміли, що нам робити, які таблетки пити і куди бігти.

Умови в палаті були, м’яко кажучи, бойові. Аби їх описати, хлопцю складно було підібрати цензурні епітети. Старий ремонт, відсутність гарячої води, розплавлені розетки, що стирчать дротами назовні, на всіх вікнах пригнічувальні решітки.

– Візуально цей корпус мав вигляд в’язниці. Стара цегляна двоповерхова будівля, яка місцями розвалюється. Спочатку дівчину поклали в палату, де не було ані ванни, ані вбиральні, і їй доводилося ходити в загальний туалет. Тобто людина, у якої складне інфекційне захворювання, ходила коридорами, спускалась сходами – не така вже це і самоізоляція була.

З початком пандемії в Україні, як і в усьому світі, почали в терміновому порядку відновлювати напівзанедбані лікарняні приміщення і переобладнувати відділення, що простоюють. Ймовірно, корпус, в який потрапив Олександр, був одним з таких випадків. За словами хлопця, він навіть не уявляє, як виживав би, якби опинився в такій ситуації взимку.

– Я не один раз лежав у лікарні, на щастя чи на жаль, я знав, на що це може бути схоже, і я не був здивований. Хоча прекрасно розумію, що перебуваю в Києві, і це лікарня київська, а що там в регіонах, навіть не можу собі уявити.



























Умови бойові, але догляд цілодобовий: досвід лікування Covid-19 у київській лікарні / 7 фотографий

Однак догляд у лікарні був цілодобовий. У разі погіршення стану, можна було в будь-який час постукати у віконце палати і викликати лікаря.

– Лікар приходив раз на день – в обідній час. Питав, як ми почуваємось, яка температура. Температуру ми міряли разів шість-сім на день. У випадку коронавірусу дуже важливо перевіряти легені, щоб розуміти, що робити і як лікувати. Однак пневмонія, як правило, не прослуховується. Її можна навіть не помітити в плані температури, хрипів або важкого дихання.

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Тому обов’язковою процедурою був вимір сатурації – це спеціальний сенсор, який надягається на палець, і через 20 секунд показує насичення крові киснем. За результатами цього тесту лікар міг зрозуміти, наскільки добре чи погано працюють легені.

Показники норми при сатурації – 95-100 одиниць. Якщо показник занадто низький, лікар повинен вживати заходів: або давати дихати киснем, або, в гіршому випадку, підключати хворого до апарату штучного дихання.

– Мені тиждень давали антибіотики, це була одна таблетка, один раз на добу. Оскільки дівчині було гірше, у неї був більш розширений курс терапії. Лікування було за рахунок держави, усі препарати і комп’ютерна томографія – безкоштовні. Але медикаменти – не найкращої якості. Лікар нам рекомендував додатково пропити вітамін D і, якщо є можливість, купити кращий засіб для полоскання горла.

Харчування було триразовим за бажанням. Їжу передавали через спеціальний передбанник, який відчиняється як з боку коридору, так і з боку палати. У такий спосіб намагалися мінімізувати контакти зі співробітниками лікарні.

На поверсі було місце, де лікарі могли перебувати без захисту, пацієнтам туди вхід був суворо заборонений. Одноразовий посуд утилізували в спеціальному контейнері з розчином, який щовечора забирала прибиральниця.

– Приїжджав спеціальний мікроавтобус, зі знаком Biohazard і наклейками Небезпечно!, виходили хлопці в повному захисті, забирали пакети, вантажили в машину і везли на утилізацію. У загальні сміттєві баки це сміття не викидали, оскільки це може становити загрозу.

За півтора тижні стан, нарешті, покращився: температура не підвищувалася вище 37, кашель вщухав. Порушили питання про виписку. ПЛР-тест у дівчини вже був негативний, у Олександра – все ще позитивний. Тобто після виписки він зобов’язаний був перебувати вдома на самоізоляції.

– Щоночі ми чули, як приїжджала швидка. Коли виписувалися, під лікарнею стояла черга з швидких – три або чотири автомобілі – постійно надходили нові пацієнти. На той момент вже не було вільних палат. Через своє віконце я бачив хлопця, якому було відверто погано. Коли нас виписали, після всіх процедур, його відразу заселили в нашу палату.

Однак на цьому випробування не закінчилися. Коли Олександр приїхав повторно здавати тест через 10 днів, результат знову був позитивним – хлопець все ще залишався заразним.

– Я здав тест ще раз за сім днів, потім ще раз через тиждень – він постійно був позитивним. Я до цієї ситуації вже звик, якось змирився, почав шукати інформацію, скільки це може тривати. Виявляється, коронавірус інколи тримається від двох до трьох місяців. За словами лікарів, це залежить від можливих ускладнень, хронічних захворювань або слабкого імунітету, коли організм не може впоратися, тому людина так довго хворіє.

Нарешті, на 47-й день після початку хвороби, тест показав негативний результат.

– Після такого випробування зовсім по-іншому дивишся на нормальне життя, коли можеш скупитися в супермаркеті або проїхатися в транспорті, – ділиться враженнями хлопець.

У випадку Олександра і його дівчини коронавірус пройшов в середній формі тяжкості і не викликав глобальних ускладнень, однак багато людей переносять його в надто складніших умовах. Рекомендації МОЗ ще ніхто не скасовував.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок середи, 19 серпня, в Україні зафіксували 96 403 випадки коронавірусу. За останню добу виявили ще 1 967 інфікованих Covid-19.

Від початку пандемії померли 2 144 хворих, вилікувалися 49 737 пацієнтів.

Артем Куля