Станом на ранок середи, 19 серпня, в Україні зафіксували 96 403 випадки коронавірусу.
За останню добу виявили ще 1 967 інфікованих Covid-19.
В Україні зафіксували 2 144 смертей внаслідок коронавірусної інфекції, за останню добу – 21.
За час пандемії 49 737 пацієнтів одужали, з яких 812 за останню добу.
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З початку карантину методом ПЛР в Україні було проведено понад 1,3 млн тестувань.
Ситуація в областях:
- Вінницька область — 3 323 випадки;
- Волинська область — 4 878 випадків;
- Дніпропетровська область — 1 816 випадків;
- Донецька область — 1 122 випадки;
- Житомирська область — 2 536 випадків;
- Закарпатська область — 6 552 випадки;
- Запорізька область — 1 179 випадків;
- Івано-Франківська область — 7 122 випадки;
- Кіровоградська область — 748 випадків;
- м. Київ — 10 945 випадків;
- Київська область — 4 685 випадків;
- Львівська область — 12 448 випадків;
- Луганська область — 194 випадки;
- Миколаївська область — 857 випадків;
- Одеська область — 5 281 випадок;
- Полтавська область — 582 випадки;
- Рівненська область — 7 953 випадки;
- Сумська область — 1 023 випадки;
- Тернопільська область — 4 001 випадок;
- Харківська область — 6 607 випадків;
- Херсонська область — 312 випадків;
- Хмельницька область — 1 678 випадків;
- Чернівецька область — 8 108 випадків;
- Черкаська область — 1 175 випадків;
- Чернігівська область — 1 278 випадків.
Коронавірус в Україні
За даними статистики коронавірусу в Україні, станом на 18 серпня в Україні було зафіксовано 94 436 випадків коронавірусу.
За добу ще у 1 616 осіб підтвердився позитивний результат.
Загалом від коронавірусу в Україні померли 2 116 осіб, а одужали – 48 925.