Станом на ранок середи, 19 серпня, в Україні зафіксували 96 403 випадки коронавірусу.

За останню добу виявили ще 1 967 інфікованих Covid-19.

В Україні зафіксували 2 144 смертей внаслідок коронавірусної інфекції, за останню добу – 21.

За час пандемії 49 737 пацієнтів одужали, з яких 812 за останню добу.

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З початку карантину методом ПЛР в Україні було проведено понад 1,3 млн тестувань.

Ситуація в областях:

Вінницька область — 3 323 випадки;

Волинська область — 4 878 випадків;

Дніпропетровська область — 1 816 випадків;

Донецька область — 1 122 випадки;

Житомирська область — 2 536 випадків;

Закарпатська область — 6 552 випадки;

Запорізька область — 1 179 випадків;

Івано-Франківська область — 7 122 випадки;

Кіровоградська область — 748 випадків;

м. Київ — 10 945 випадків;

Київська область — 4 685 випадків;

Львівська область — 12 448 випадків;

Луганська область — 194 випадки;

Миколаївська область — 857 випадків;

Одеська область — 5 281 випадок;

Полтавська область — 582 випадки;

Рівненська область — 7 953 випадки;

Сумська область — 1 023 випадки;

Тернопільська область — 4 001 випадок;

Харківська область — 6 607 випадків;

Херсонська область — 312 випадків;

Хмельницька область — 1 678 випадків;

Чернівецька область — 8 108 випадків;

Черкаська область — 1 175 випадків;

Чернігівська область — 1 278 випадків.

Коронавірус в Україні

За даними статистики коронавірусу в Україні, станом на 18 серпня в Україні було зафіксовано 94 436 випадків коронавірусу.

За добу ще у 1 616 осіб підтвердився позитивний результат.

Загалом від коронавірусу в Україні померли 2 116 осіб, а одужали – 48 925.