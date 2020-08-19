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Факти / Україна

В Україні понад 96 тис. випадків коронавірусу, майже 2 тис. за добу

Станом на ранок середи, 19 серпня, в Україні зафіксували 96 403 випадки коронавірусу.

За останню добу виявили ще 1 967 інфікованих Covid-19.

В Україні зафіксували 2 144 смертей внаслідок коронавірусної інфекції, за останню добу – 21.

За час пандемії 49 737 пацієнтів одужали, з яких 812 за останню добу.

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З початку карантину методом ПЛР в Україні було проведено понад 1,3 млн тестувань.

Ситуація в областях:

  • Вінницька область — 3 323 випадки;
  • Волинська область — 4 878 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1 816 випадків;
  • Донецька область — 1 122 випадки;
  • Житомирська область — 2 536 випадків;
  • Закарпатська область — 6 552 випадки;
  • Запорізька область — 1 179 випадків;
  • Івано-Франківська область — 7 122 випадки;
  • Кіровоградська область — 748 випадків;
  • м. Київ — 10 945 випадків;
  • Київська область — 4 685 випадків;
  • Львівська область — 12 448 випадків;
  • Луганська область — 194 випадки;
  • Миколаївська область — 857 випадків;
  • Одеська область — 5 281 випадок;
  • Полтавська область — 582 випадки;
  • Рівненська область — 7 953 випадки;
  • Сумська область — 1 023 випадки;
  • Тернопільська область — 4 001 випадок;
  • Харківська область — 6 607 випадків;
  • Херсонська область — 312 випадків;
  • Хмельницька область — 1 678 випадків;
  • Чернівецька область — 8 108 випадків;
  • Черкаська область — 1 175 випадків;
  • Чернігівська область — 1 278 випадків.

Коронавірус в Україні

За даними статистики коронавірусу в Україні, станом на 18 серпня в Україні було зафіксовано 94 436 випадків коронавірусу.

За добу ще у 1 616 осіб підтвердився позитивний результат.

Загалом від коронавірусу в Україні померли 2 116 осіб, а одужали – 48 925.

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