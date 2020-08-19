У Києві 25 жовтня 2020 року відбудуться вибори міського голови Києва і депутатів Київської ради.

Термін повноважень кандидата, за якого проголосує більший відсоток киян, становитиме п’ять років.

Вибори в Києві проходитимуть з відкритими списками за пропорційною виборчою системою. Вперше голосувати на виборах мера Києва зможуть внутрішньо переміщені особи з Криму і Донбасу, які проживають в Україні.

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На посаду міського голови Києва претендують 11 депутатів, які вже заявили суспільству про свої наміри.

Так, чинний мер Києва Віталій Кличко в травні 2020 року повідомив, що також братиме участь у виборах від партії Удар.

Від партії Батьківщина в мери Києва буде балотуватися Олексій Кучеренко.

Кандидатом на посаду міського голови Києва від партії Слуга народу стала Ірина Верещук, яка перемогла на праймеріз.

Партію Рідна країна представляє Микола Томенко, а Голос – Сергій Притула.

Від партії ВО Свобода кандидатом на посаду мера Києва став Андрій Іллєнко. Також від партії Екологічна альтернатива буде балотуватися Єгор Фірсов.

У виборах мера Києва візьме участь Андрій Пальчевський, який представляє партію Перемога Пальчевського.

Про намір брати участь у виборах заявили також Михайло Добкін, Борислав Береза ​​та Олександр Омельченко.

На місцевих виборах 2020 кандидати на посаду мера міста повинні заплатити заставу. Сума залежатиме від кількості виборців міста.

Також можуть запровадити заставу для кандидатів, які йтимуть по мажоритарці. Її розмір може бути у розмірі 20% мінімальної зарплати.