На середу, 19 серпня, Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс долара на рівні 27,22 грн/$.

У порівнянні з попереднім банківським днем долар подешевшав на 8 копійок.

Також Нацбанк встановив і офіційний курс євро на рівні 32,49 грн, що на 12 копійок дорожче, порівняно з попереднім банківським днем.

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Курс валют на 19 серпня:

$1 – 27,22 грн;

€1 – 32,49 грн;

1 польський злотий – 7,41 грн;

10 російських рублів – 3,7286 грн.

У 2021 році Нацбанк прогнозує курс долара у коридорі 29,1 грн за $1 протягом року і 28,8 грн/$1 у кінці 2021 року.

Мінекономіки спрогнозувало при середньорічному курсі 27 грн/$, падіння реального ВВП у 2021 році скоротиться на 0,5%, а при курсі 28 грн/$1 – на 0,2%.