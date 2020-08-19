Міністерство інфраструктури України хоче створити умови для збільшення кількості електромобілів в Україні та налагодити відповідну інфраструктуру.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, станом на липень 2020 року в Україні зареєстровано близько 23 тис. електромобілів та понад 23 тис. гібридів.

– Ключем до зростання кількості електромобілів є зниження їхньої вартості та розвиток інфраструктури, – зазначив міністр.

Національна транспортна стратегія передбачила стимулювання використання електричних автомобілів до 2030 року. Планується оновлення певних положень щодо використання міського електротранспорту та продовження дії звільнення від сплати ПДВ на електрокари.

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Мінінфраструктури також хоче змінити державні будівельні норми щодо розміщення електрозаправок на усіх автодорогах загального користування, а не лише на трасах державного значення.

– Ми плануємо змінити ДБН та передбачити розміщення електрозаправок на всіх автомобільних дорогах загального користування, а не лише державного значення”, – заявив міністр.

Також міністерство хоче поетапно замінити увесь громадський транспорт на електро, шляхом залучення кредитів.

Електрокари в Україні

Станом на січень-червень 2020 року кількість електрокарів в Україні зросла на 16%, якщо порівнювати з аналогічним періодів минулого року.

На позиції лідера стоїть Nissan, який охоплює 39% ринку. На другому місці Tesla (30%), на третьому – Chevrolet (6%). За Volkswagen і Fiat закріпилися на 4 і 5 місця з показником у 5%.

Джерело : Мінінфраструктури

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