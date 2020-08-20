Станом на 20 серпня в Україні коронавірус зафіксували у 2 134 осіб. Всього за весь час пандемії захворіли 98 537 осіб.
За добу померли 40 осіб, всього в Україні 2 184 летальних випадки.
Водночас побороли коронавірусну інфекцію 704 людини, за весь час пандемії одужала 50 441 особа.
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Загалом проведено 1 356 698 тестувань методом ПЛР.
Ситуація в областях:
- Вінницька область – 3 405 (+82)
- Волинська область – 4 929 (+51)
- Дніпропетровська область – 1 873 (+57)
- Донецька область – 1 156 (+34)
- Житомирська область – 2 536 (+61)
- Закарпатська область – 6 662 (+110)
- Запорізька область – 1 213 (+34)
- Івано-Франківська область – 7 290 (+168)
- Кіровоградська область – 749 (1)
- м Київ – 11 172 (+227)
- Київська область – 4 727 (+42)
- Львівська область – 12 631 (+183)
- Луганська область – 204 (10)
- Миколаївська область – 893 (+36)
- Одеська область – 54 08 (+127)
- Полтавська область – 594 (+12)
- Рівненська область – 8 091 (+138)
- Сумська область – 1 078 (+55)
- Тернопільська область – 4 116 (+115)
- Харківська область – 6 849 (+242)
- Херсонська область – 321 (+9)
- Хмельницька область – 1 768 (90)
- Чернівецька область – 8 297 (+189)
- Черкаська область – 1 200 (25)
- Чернігівська область – 1 314 (+36)
Коронавірус в Україні
За статистикою коронавірусу в Україні, станом на 19 серпня, було зафіксовано 96 403 випадки коронавірусу.
19 серпня виявили ще 1 967 інфікованих Covid-19.
В Україні зафіксували 2 144 смертей внаслідок коронавірусної інфекції, 19 серпня – 21.