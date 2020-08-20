Станом на 20 серпня в Україні коронавірус зафіксували у 2 134 осіб. Всього за весь час пандемії захворіли 98 537 осіб.

За добу померли 40 осіб, всього в Україні 2 184 летальних випадки.

Водночас побороли коронавірусну інфекцію 704 людини, за весь час пандемії одужала 50 441 особа.

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Загалом проведено 1 356 698 тестувань методом ПЛР.

Ситуація в областях:

Вінницька область – 3 405 (+82)

Волинська область – 4 929 (+51)

Дніпропетровська область – 1 873 (+57)

Донецька область – 1 156 (+34)

Житомирська область – 2 536 (+61)

Закарпатська область – 6 662 (+110)

Запорізька область – 1 213 (+34)

Івано-Франківська область – 7 290 (+168)

Кіровоградська область – 749 (1)

м Київ – 11 172 (+227)

Київська область – 4 727 (+42)

Львівська область – 12 631 (+183)

Луганська область – 204 (10)

Миколаївська область – 893 (+36)

Одеська область – 54 08 (+127)

Полтавська область – 594 (+12)

Рівненська область – 8 091 (+138)

Сумська область – 1 078 (+55)

Тернопільська область – 4 116 (+115)

Харківська область – 6 849 (+242)

Херсонська область – 321 (+9)

Хмельницька область – 1 768 (90)

Чернівецька область – 8 297 (+189)

Черкаська область – 1 200 (25)

Чернігівська область – 1 314 (+36)

Коронавірус в Україні

За статистикою коронавірусу в Україні, станом на 19 серпня, було зафіксовано 96 403 випадки коронавірусу.

19 серпня виявили ще 1 967 інфікованих Covid-19.

В Україні зафіксували 2 144 смертей внаслідок коронавірусної інфекції, 19 серпня – 21.