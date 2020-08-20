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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар та євро подорожчали: курс валют на 20 серпня

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 20 серпня. Так, долар зупинився на рівні 27,31 грн, що на 9 копійок більше, ніж у попередній банківський день.

Євро подорожчав на 11 коп, його курс становить 32,60 грн.

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Курс валют на 20 серпня:

  • $1 – 27,31 грн;
  • €1 – 32,60 грн;
  • 1 польський злотий – 7,37 грн;
  • 10 російських рублів – 3,72 грн.

Прогноз курсу долара у 2021 році

У доопрацьованому прогнозі курсу валют Нацбанк прогнозує долар у коридорі 29,1 грн за $1 протягом року і 28,8 грн/$1 у кінці 2021 року.

Мінекономіки спрогнозувало при середньорічному курсі 27 грн/$, падіння реального ВВП у 2021 році скоротиться на 0,5%, а при курсі 28 грн/$1 – на 0,2%.

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