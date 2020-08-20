Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков назвав неоціненним внесок в українську науку Бориса Патона, який помер на 102 році життя.

– Щирі співчуття близьким та колегам Бориса Євгеновича Патона, який сьогодні пішов з життя. Його внесок у розвиток української науки — неоціненний, і саме завдяки його невтомній праці сьогодні ми можемо пишатися нашою Національною академією наук. Його непереборний оптимізм та жага до пізнання надихали, — написав Разумков.

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Борис Патон помер 19 серпня 2020 року. Завдяки його винаходам людство може проводити зварювання під водою, в космосі і навіть в організмі людини. Патон понад половину свого життя очолював Національну академію наук України.

Науковець є автором і співавтором понад 720 винаходів (500 іноземних патентів), більше 1 200 публікацій, зокрема 20 наукових монографій.