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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

Свою роботу призупинили навчальні заклади, ТРЦ, ринки, магазини, фітнес-центри, клуби, бібілотеки та інші громадські заклади – працювали тільки об’єкти критичної інфраструктури.

Також Україна закрила небо та ввела тотальний масковий режим з рекомендованою соціальною дистанцією.

З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня в Україні розпочався адаптивний карантин, коли влада на місцях вирішує про послаблення або посилення обмежувальних заходів.

Спочатку Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 липня, а потім до 31 серпня.

Станом на 20 серпня в Україні зафіксували 98 537 випадків коронавірусу. За минулу добу стало відомо про інфікування ще 2134 людей.

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Пряма трансляція
11:07 - 20 серпня

1 вересня в школах Харківської області не буде лінійок.

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09:42 - 20 серпня

У Києві підтвердили у 11 172 мешканців міста. Добовий приріст – 227 нових випадків.

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09:41 - 20 серпня

Станом на 20 серпня в Україні коронавірус зафіксували у 2 134 осіб. Всього за весь час пандемії захворіли 98 537 осіб.

За добу померли 40 осіб, всього в Україні 2 184 летальних випадки.

Водночас побороли коронавірусну інфекцію 704 людини, за весь час пандемії одужала 50 441 особа.

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17:40 - 19 серпня

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив МОЗ та Міносвіти перевірити усі школи та дитячі садки на дотримання заходів безпеки в умовах карантину.

Такі перевірки, за словами очільника уряду, мають відбутися до 1 вересня, а також одразу після старту навчального процесу.

Шмигаль закликав місцеву влади за необхідності створити спеціальні протиепідемічні комісії, які б контролювали дотримання правил протиепідемічної безпеки в школах.

Шмигаль наголосив, що керівництво закладів має постійно вести діалог з учнями та батьками про карантинні вимоги та основні правила відвідування шкіл та дитсадків в умовах пандемії.

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16:03 - 19 серпня

Кабінет міністрів запропонував зберегти програму допомоги щодо часткового безробіття після закінчення карантину, введеного для боротьби з Covid-19.

Відповідний законопроект Кабмін схвалив на засіданні.

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11:50 - 19 серпня

У ЗСУ за добу виявили 40 нових випадків коронавірусу.

Всього за час пандемії одужали – 816 осіб, летальних випадків – 6.

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09:52 - 19 серпня

Перевищення кількості хворих на коронавірус над кількістю тих, хто видужав, зафіксовано за минулу добу в усіх областях України, окрім Луганської, де випадків захворювання і одужання порівну.

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09:45 - 19 серпня

У Києві на коронавірус за минулу добу захворіли ще 215 людей. Загальна кількість інфікованих станом на ранок 19 серпня становить 10 945.

Всього від ускладнень, викликаних Covid-19, померли 155 хворих, за минулу добу жодного летального випадку. Від початку епідемії побороли захворювання і одужали 3 484 пацієнти, за добу – 29.

Станом на 19 серпня кількість активних хворих у столиці становить 7 306.

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08:53 - 19 серпня

Станом на ранок середи, 19 серпня, в Україні зафіксували 96 403 випадки коронавірусу.

За останню добу виявили ще 1 967 інфікованих Covid-19.

В Україні зафіксували 2 144 смертей внаслідок коронавірусної інфекції, за останню добу – 21.

За час пандемії 49 737 пацієнтів одужали, з яких 812 за останню добу.

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08:53 - 19 серпня

Станом на ранок середи, 19 серпня, в Україні зафіксували 96 403 випадки коронавірусу.

За останню добу виявили ще 1 967 інфікованих Covid-19.

В Україні зафіксували 2 144 смертей внаслідок коронавірусної інфекції, за останню добу – 21.

За час пандемії 49 737 пацієнтів одужали, з яких 812 за останню добу.

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Х
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