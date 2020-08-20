Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 20 серпня у столиці вже 11 172 підтверджених випадки коронавірусу. За минулу добу Covid-19 виявили у 227 жителів Києва.
За останню добу захворіли:
- 114 жінок у віці від 20 до 83 років
- 104 чоловіки віком від 18 до 85 років
- п’ять дівчат від п’яти до 16 років і чотири хлопчики від двох до 10 років.
До лікарень столиці госпіталізували 37 пацієнтів, решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Ситуація з коронавірусом в районах Києва станом на 20 серпня:
- Голосіївський – 893;
- Дарницький – 1 858;
- Деснянський – 1 364;
- Дніпровський – 1 314;
- Оболонський – 993;
- Печерський – 996;
- Подільський – 692;
- Святошинський – 961;
- Солом’янський – 1 214;
- Шевченківський – 886.
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Як у Києві відбувалося послаблення карантину.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Коронавірус в Україні
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 20 серпня, в країні зафіксували 98 537 випадків, за добу – 2 134.
За час пандемії 2 184 українці померли від вірусу.
Одужати вдалося 50 441 пацієнту.