Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

Станом на 20 серпня у столиці вже 11 172 підтверджених випадки коронавірусу. За минулу добу Covid-19 виявили у 227 жителів Києва.

За останню добу захворіли:

  • 114 жінок у віці від 20 до 83 років
  • 104 чоловіки віком від 18 до 85 років
  • п’ять дівчат від п’яти до 16 років і чотири хлопчики від двох до 10 років.

До лікарень столиці госпіталізували 37 пацієнтів, решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Ситуація з коронавірусом в районах Києва станом на 20 серпня:

  • Голосіївський – 893;
  • Дарницький – 1 858;
  • Деснянський – 1 364;
  • Дніпровський – 1 314;
  • Оболонський – 993;
  • Печерський – 996;
  • Подільський – 692;
  • Святошинський – 961;
  • Солом’янський – 1 214;
  • Шевченківський – 886.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

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Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 20 серпня, в країні зафіксували 98 537 випадків, за добу – 2 134.

За час пандемії 2 184 українці померли від вірусу.

Одужати вдалося 50 441 пацієнту.

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