Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 20 серпня у столиці вже 11 172 підтверджених випадки коронавірусу. За минулу добу Covid-19 виявили у 227 жителів Києва.

За останню добу захворіли:

114 жінок у віці від 20 до 83 років

104 чоловіки віком від 18 до 85 років

п’ять дівчат від п’яти до 16 років і чотири хлопчики від двох до 10 років.

До лікарень столиці госпіталізували 37 пацієнтів, решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Ситуація з коронавірусом в районах Києва станом на 20 серпня:

Голосіївський – 893;

Дарницький – 1 858;

Деснянський – 1 364;

Дніпровський – 1 314;

Оболонський – 993;

Печерський – 996;

Подільський – 692;

Святошинський – 961;

Солом’янський – 1 214;

Шевченківський – 886.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не торкати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 20 серпня, в країні зафіксували 98 537 випадків, за добу – 2 134.

За час пандемії 2 184 українці померли від вірусу.

Одужати вдалося 50 441 пацієнту.